Deirdré laat de zon schijnen op eerste lustrum van Gardensongs

Aan Deirdré Lautenbach (56) zal het niet liggen. Zij straalt al van zichzelf. De sopraan uit Oldenzaal, met Zuid-Afrikaanse roots én tongval, zingt George Gershwins klassieker in de tuin van Hélène en Rob Roode in Diepenheim. Gardensongs beleeft het eerste lustrum. The living is easy en met een beetje fantasie, fish are jumping... Deirdré wordt begeleid door dwarsfluitiste Edith Leusenkamp. De dames noemen zich Duo Diva’s.