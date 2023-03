Deze antieke molen in Ambt Delden heeft zijn eigen spook: ‘Jongeren gooien knuppels naar hem’

Wanneer de Noordmolen is gebouwd, is onbekend. „Ergens tussen 1100 en 1325”, schat Jan Hilverdink in. Toen is er voor het eerst over geschreven in de annalen van de bisschop van Utrecht die landsheer was in dit gebied. Hilverdink: „Er stond dat beide molens tienden moesten betalen. Een belastingvorm die afgedragen werd aan de landsheer.”