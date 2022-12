Dierengeluk in Twente: ‘Als honden vrolijk zijn (en dat kun je zo zien), ben ik het ook’

nieuwsupdate Eeuwenoude vondsten laten hart van Denekam­pers sneller kloppen, maar niet alleen uit nieuwsgie­rig­heid

DENEKAMP - Hoe gaaf is het als archeologische vondsten meer kunnen vertellen over het leven van de oer-Denekamper? De vondsten bij de oude boerderij Aveskamp kunnen wel eens tot nieuwe inzichten leiden. Mooie aanleiding voor de gemeente ook om het dorp met ‘oud nieuws’ weer eens goed op de kaart te zetten. Maar of iedereen er zo blij mee is?

24 december