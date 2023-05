Echtpaar stopt als juwelier in Delden: deze goudsmid neemt de winkel over

MET VIDEO Opmerke­lijk: duizenden bijen vinden nieuw thuis op een wel heel bijzondere plek in Deventer binnenstad

Bijen. We kunnen niet zonder ze. Maar we willen ook niet dat ze te dichtbij wonen. Een kersvers bijenvolk dacht daar deze maandagmiddag anders over. Ze vestigden zich wel op een hele bijzondere plek in de Deventer binnenstad. Al duurde dat niet lang....