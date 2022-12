Een kapotte laadklep: 29.000 kranten niet of te laat bezorgd

Een laadklep van een vrachtauto die niet opengaat, drie monteurs die in de nachtelijke uren het probleem niet kunnen verhelpen en 29.000 kranten die niet of veel te laat worden bezorgd. En zo krijgen abonnees van onder meer deze krant opnieuw niet op tijd hun krant bezorgd.

Na de stroomstoring die afgelopen zaterdag al zorgde voor lege deurmatten, late bezorging en verkeerde edities, leidde een kapotte vrachtwagen in de nacht van maandag op dinsdag opnieuw tot problemen bij het bezorgen van de kranten. In totaal 23.000 huishoudens ontvingen De Twentsche Courant Tubantia niet op het gebruikelijke tijdstip. Daarnaast waren nog eens 2000 Telegraaf-abonnees, 1.500 Volkskrantlezers en 2.500 abonnees van andere kranten de dupe van deze technische storing.

Monteurs midden in de nacht

„Wij bezorgen alle titels in een grote vrachtwagen op een centrale locatie”, zegt distributiemanager Gijs Wijnant van DPG Media, ook het moederbedrijf van De Twentsche Courant Tubantia. De bewuste vrachtwagen was op weg naar twee grote depots in Hof van Twente en Enschede. Eenmaal op locatie wilde de klep van de vrachtwagen niet opengaan.

Drie monteurs werden er midden in de nacht bijgehaald, maar geen van hen kon het probleem oplossen. „Het is een hydraulisch systeem, dat werkt met elektriciteit en oliedruk”, zegt Wijnant. Het vergde volgens hem veel tijd om uit te zoeken waar het precies misging. Uiteindelijk is pas in de loop van de ochtend de klep geopend.

Dubbele banen

„Als zoiets speelt dan hebben we ook acuut een probleem met onze bezorgers”, geeft Wijnant aan. „Zij hebben bijna allemaal meerdere banen, dus die zeggen rond een uur of acht: ik moet nu echt naar mijn andere werk.” Gevolg is dat de kranten die dag hun weg naar de brievenus niet meer vinden.

„In de Hof van Twente speelt dat blijkbaar minder. Daar zijn bezorgers wel tot 2, 3 uur in de middag actief geweest en is uiteindelijk zo’n 90 procent van de kranten bezorgd. Maar wel véél en véél te laat. Kan zijn dat in Enschede een enkeling nog zijn route heeft gelopen. Maar de rest van de abonnees moet echt wachten tot morgenochtend. Dan wordt de ‘oude’ krant samen met de nieuwe krant bezorgd.”

‘Echt een uitzondering’

Op het moment dat duidelijk wordt dat er problemen ontstaan met de tijdige bezorging van de kranten, worden de klantcontactcentra direct ingeseind. Abonnees die bellen krijgen via het bandje te horen wat de aanleiding is dat er nog geen krant is geleverd. Normaliter wordt aangekondigd dat deze een of twee uurtjes later verwacht moet worden. In dit geval werd in de loop van de ochtend duidelijk dat veel mensen die dag helemaal geen krant meer zouden krijgen. „Dit soort situaties is gelukkig écht een uitzondering”, zegt Wijnant.