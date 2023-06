Elastiekenkoers kronkelt dit jaar door heel Hof van Twente: ‘Ruim 200 deelnemers fietsen voor het goede doel’

In 2020 en 2021 was corona de spelbreker. Vorig jaar leek het er even op dat de Elastiekenkoers wel verreden kon worden, maar door de nasleep van de pandemie was het lastig om vergunningen te krijgen. Toen de seinen uiteindelijk op groen gingen, was er niet genoeg tijd voor de organisatie om alles rond te krijgen.

Rondje Hof van Twente

In de voorbereiding van dit jaar werd dan ook nagedacht over het verhogen van de slagingskans. „Normaal gesproken kiezen we een locatie in Nederland, zoals in het verleden Groningen en Hilversum, en fietsen dan terug naar de Hof van Twente”, vertelt voorzitter Jan Meen. „Je hebt dan wel te maken met verschillende provincies en gemeenten die vergunningen moeten afgeven. Daarnaast worden de regels ieder jaar strenger. Om de kans op een nieuwe Elastiekenkoers te verhogen, hebben we er daarom voor gekozen dit jaar in de gemeente te blijven.”