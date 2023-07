FC Twente heeft er al zin in en dan moeten de echte versterkingen nog komen

Twentse boeren laten zien hoe het ook kan: ‘Boeren krijgen altijd op hun kloten, maar er gebeurt al heel veel’

Natuurlijker boeren wordt vaak gepresenteerd als dé oplossing voor de problemen die de intensieve veehouderij veroorzaakt. Minder dieren, natuurlijker beheer van gewassen en dáár iets aan verdienen, in plaats van aan nóg meer maïs en nóg meer melk. Het mooie is: het gebeurt al volop in Noordoost Twente.