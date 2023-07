Gedeeltelijk bewolkt met lichte regen in Hof van Twente vanochtend

Drankver­bod in de kantine? En het gaat al zo goed met de sportclubs

Elke dag is er wel een aanleiding om te denken dat het 1 april is. Dat je om je heen kijkt om de camera te zoeken of naar je schoenen kijkt of de veters wel zijn gestrikt, zelfs al draag je slippers, instappers of klompen. De jongste reden om het te denken - maar morgen is er zo weer een andere - is het drankverbod in sportkantines.