Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Hof van Twente vandaag

Oma heeft een mooie kaart met een ‘behoorlijk bedrag’ voor de geslaagde Johan, maar de kaart raakte zoek

De politie in Deventer is op zoek naar Johan of zijn oma. Johan is geslaagd en daarom had oma een ‘heel mooie kaart met inhoud’ voor hem. Maar de kaart werd door iemand gevonden in de Rivierenwijk in Deventer.