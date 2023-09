Dit is hoe Deventer schadelij­ke houtstook aanpakt (zonder barbecueën en vuurtje stoken te verbieden)

Terwijl het kwik tot boven de 30 graden stijgt, zint Deventer op maatregelen tegen houtstook. Zorgeloos de barbecue aansteken, zoals deze zomerse week veel gebeurt, is verleden tijd als het aan de gemeente ligt. Waarom komt die in actie? De Stentor geeft antwoord in zes vragen. ,,Je kunt nu niet echt handhaven, omdat er geen regels zijn.”