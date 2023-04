Grote schade aan schuur in Hengevelde na uitslaande brand

Kamperende kippen in Hengevelde: complete ‘sleurhut’ ingericht als stal

De Kip-caravan is zowat de beroemdste ‘sleurhut’ van het land. Maar minder bekend is dat er in zo’n kampeerwagen ook echt kippen kunnen. In Hengevelde rollen eind mei de eerste eitjes uit deze bijzondere stal. „Hier worden ze ’s morgens gelegd en ’s middags verkocht.”