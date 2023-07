Hof van Twente wil helft meer asielzoekers opvangen

Bij Hengeloër Gerard (78) stroomt steeds het toilet over: ‘Ik word er schijtziek van en sta machteloos’

De 78-jarige Hengeloër Gerard Hubert wordt er wanhopig van. Het water loopt regelmatig over in zijn toilet, zo de gang in. Al zo’n keer of tien heeft hij het ontstoppingsbedrijf moeten bellen om de riolering bij zijn woning op Plein 1 in het appartementencomplex ’t Swafert te controleren. Maar het bedrijf vindt niks.