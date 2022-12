Honderden branden in afvalbergen zoals bij Twence, maar voor oorzaak is in vergunning geen aandacht

Dinja en Leo runnen gezinshuis in Delden: ‘We zijn gelukkig en dankbaar dat we dit werk mogen doen’

DELDEN - Het was een hele stap, maar Dinja Konijnenbelt (48) besloot in juli van dit jaar haar baan als stagecoördinator op het ROC in Apeldoorn op te geven voor een nieuwe toekomst als gezinsouder. Samen met haar man Leo Roelofs runt ze gezinshuis Karibu in Delden. Sindsdien plukken ze het ene geluksmoment na het andere.

24 december