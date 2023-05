'Horecavader’ Johan (Toorn) Smit stopt ermee: ‘Ging het mis omdat ze een biertje te veel op hadden, dan bracht ik ze thuis’

Op het eerste oog zie je aan de buitenzijde niet dat er een café zit in Toornsmit. Na het betreden van het pand via een trap sta je in een cafetaria met plek voor twintig gasten. Naast de koeling met snacks staat een bar. Maar in de kelder van het pand vind je nog een bar, dartborden en een biljarttafel. Het is het thuis van Johan en Ina Smit. Een pand dat ze decennia deelden met een horde vaste gasten, sporters en de lokale jeugd.

Johan leerde voor auto- en dieselmonteur, ondanks dat zijn familie vooral in de horeca werkte. Hij werkte jarenlang bij het loonbedrijf van zijn vader. „Ik was 15 toen ik taken van mijn vader in het familiebedrijf overnam”, zegt hij. „Ik zat of op de trekker of stond achter het schap.”