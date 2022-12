Iedereen veilig naar huis na de Hengelose Kerstmiddag: ‘Bedenk vooraf hoe je thuiskomt’

Hengelose horecaza­ken slaan de handen ineen en brengen het Prins Bernhard­plant­soen nog dit jaar in bijzondere kerstsfe­ren

HENGELO - De primeur van het evenement ‘Kerst in het Park’ is aanstaande. Er wordt hard gewerkt om het evenement in het Prins Bernhardplantsoen te doen slagen. Ook wordt alvast vooruit gekeken naar volgend jaar. Bedoeling is dat ‘Kerst in het park’ een blijvertje is, als aanvulling op onder meer Kids at the Park en het BAM-festival.

7:44