In de Hof staan al veel bomen, en er komen nog eens 5169 bij

Wie interesse had in een boom, kon eerder dit jaar een aanvraag doen. In de Hof zijn in totaal 5169 bomen aangevraagd. Ze worden 14 januari uitgedeeld tijdens de Boomdeeldag. De gemeente is daarmee een van de eerste locaties waar de Boomdeeldag wordt gevierd.

Bosplantsoenen

Versterken natuur

Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher is blij met de vele aanvragen uit de Hof: „Met de Boomdeeldagen leveren we samen een enorme bijdrage aan het versterken van onze natuur en het landschap. Met de 57.849 bomen die we nu in totaal in de provincie uitdelen, komen we weer een stap dichterbij ons doel van 1,1 miljoen nieuwe bomen in Overijssel.”