Ingeborg (28) uit Goor heeft iedere dag knallende hoofdpijn: ‘Ik maak er het beste van’

„De pijn is nergens mee te vergelijken. Je voelt hoe de druk achter je ogen en in je hoofd zich opbouwt. De ene dag is de pijn makkelijker te dragen dan de ander. Maar pijn en concentratie gaan niet samen, dus studeren of werken gaat niet. Het liefst zou je de arts smeken om een medicijn, maar die kan niets meer voor je doen. Pijnstillers helpen niet, en een lumbaalpunctie is geen optie meer. Beter dan dit gaat het niet worden, je moet er mee leren leven.”