Kippenslachter van Plukon Goor mocht niet op staande voet worden ontslagen

De medewerker van Plukon was in dienst bij Royal Uitzendbureau uit Roermond. Op 1 september vorig jaar meldde de man zich ziek. Hij stuurde een app aan zijn leidinggevende met de tekst ‘Gisteren tijdens werk, omdat mes bot was, heb ik mijn hand gebroken. Naar de ziekenhuis geweest en het is serieus gebroken. Mijn hand is in gips nu. Dokter heeft gezegd dat het minimaal 3 weken in gips moet blijven en mogelijk ook operatie.’