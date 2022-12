Lek is gevonden en gedicht, kruising in Hengelo-Zuid weer geopend

Doodsbang voor vuurwerk tijdens oud en nieuw? Hier in Rijssen en Holten kun je op adem komen

RIJSSEN/HOLTEN - Hond uitlaten op oudejaarsavond? Kalm een blokje om? Of simpelweg bang voor al dat geknal in de lucht? In Rijssen en Holten hoef je niet met angst en beven de straat op. Daar zijn opnieuw vuurwerkvrije zones ingesteld. Meer dan in 2019, de laatste ouderwetse jaarwisseling.

21 december