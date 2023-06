Mike te Wierik (31) uit Hengevelde over zijn beroerdste seizoen ooit: ‘Twee clubs en allebei gedegradeerd. Erger kan toch bijna niet?’

Tieners uit Borne en Hertme laten zich (weer) zien en zijn klaar voor Bandung en Cork

De een is een snelle denker. Bij de ander zit de snelheid met name in zijn arm. Danny Kristen uit Borne plaatste zich opnieuw voor het WK aardrijkskunde. Bart Lucas won de allround-titel op het NK klootschieten. Maar hij voelt de adem van zijn broertje Rick in zijn nek.