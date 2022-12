Nachtburgemeester Irma Bruggeman tussen kunst en kerstmiddag: ‘We weten in Hengelo niet half hoe creatief we zijn’

Wijze uit het oosten bij kerststal in Hertme: ‘Soms maken mensen slechte keuze, omdat ze het goede niet meer kunnen zien’

HERTME - Kerst, het is een feest van tradities en gewoontes. Lekker eten, samen zijn met familie, een dienst in de kerk. En voor veel mensen in Borne en omgeving hoort daar ook een bezoekje aan de ‘semi-levende’ kerststal in Hertme bij. Het is voor veel bezoekers een plek om stil te staan en om te overdenken.

