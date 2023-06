‘Nieuw’ FC Twente presenteert zich op zaterdag 8 juli bij Rood Zwart in Delden; kaartverkoop begint 16 juni

Eindelijk weer groot woningbouw­pro­ject in Bentelo: ‘Kansen voor jong, oud en voormalige inwoners’

Is het inmiddels 15 of al 20 jaar geleden dat er in Bentelo voor de laatste keer een groot woningbouwproject op stapel stond? Inwoners Tom Jannink en Roelof Visscher durven het niet met zekerheid te zeggen. Visscher: „Wat ik wel weet, is dat het te lang geleden is. We missen nu een hele generatie inwoners.”