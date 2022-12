Paardenmarkt, kerstmarkt of Kroamschudd’n in Hengevelde: dit is er dit weekend allemaal te doen in het Hofse

Wat te doen dit weekend?HOF VAN TWENTE - Met de Goorse Wintermarkt, de Kerstmarkt in Delden, een kerstconcert en Kroamschudd’n in Hengevelde en nog veel meer is er weer genoeg te doen dit weekend in Hof van Twente.

Goorse Wintermarkt

De plannen voor de Goorse Wintermarkt lagen al twee jaar op de plank, maar door corona moest het steeds worden afgeblazen. Maar zaterdag kan eindelijk de markt, met de Goorse Paardenmarkt nieuwe stijl eindelijk gehouden worden. De Goorse Wintermarkt bestaat uit drie onderdelen: een kerstmarkt met kramen, foodtrucks en optredens in het centrum, een PK-markt met oldtimers én de genoemde paardenmarkt. Laatstgenoemde heeft een nieuwe opzet met extra aandacht voor dierenwelzijn. Er is vertier in het centrum van Goor van 7.00 tot 18.00 uur.

Kerstmarkt in Delden

Delden dompelt zich zaterdag van 15.00 tot 21.00 uur onder in kerstsfeer, met een grote kerstmarkt in het centrum van Delden. Dit jaar voor het eerste met een ‘preuverie’ op het Ressingplein. Kramen staan opgesteld aan de Langestraat, net als in het recente verleden met de ruggen tegen elkaar in het midden van de straat, zodat er een looproute ontstaat. Er is muziek en de winkels zijn tot 21.00 uur open. Spektakel: een motorzaagkunstenaar laat zijn skills zien aan het publiek. De winkels zijn ook tot 21.00 uur geopend. De afterparty is bij Eetcafé De Burgemeester.

Kerstmarkt en Sneeuwbal in Bentelo

Op het Kerkplein in Bentelo wordt zaterdag van 16.00 tot 19.00 uur kerstmarkt gehouden. Er zijn kramen, versnaperingen en optredens van onder andere de midwinterhoornblazers Bentelo, Zanggroep XS uit Bentelo, de Blaasgroep uit Delden en gitaarspel. Daarnaast treedt X-dance op. De opbrengst gaat dit jaar naar een techniekproject op IKC BentelWijz, een bijdrage voor een toestel in de beweegroute Bentelo en de Werkgroep Beleving. Bij café Spoolder wordt vanaf 21.30 het Sneeuwbal gehouden, met DJ Yorick Bossewinkel. De entree is gratis.

Lichtjesmiddagen in Delden en Diepenheim

Overleden dierbaren herdenken kan tijdens de lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen. Op zaterdag in Delden, op zondag in Diepenheim. Het programma is in beide plaatsen hetzelfde: 16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaats, opening om 17.00 uur, met vijf minuten later een moment van stilte. Gevolgd door een lied of gedicht. Daarna kunnen aanwezigen een kaars op het graf van hun dierbare plaatsen.

Kerstconcert ‘Eigentijdse impressies op Kerst’

In de Oude Blasiuskerk in Delden geeft het Hengelose gemengd koor Opus’94 een zaterdag 17 december een kerstconcert. Er worden liederen gezongen van componisten die hun impressies uit deze tijd op verschillende wijze en in verschillende talen op Kerst geven. Naast de pianobegeleiding (door Jos Beunders) wordt het concert verrijkt met instrumentale muziek door Vincent Kuipers (gitaar) en Marion Rohaan (dwarsfluit). De algehele muzikale leiding is in handen van Bram van der Beek. Kaarten via cultuurvrienden-oudeblasius-delden.nl. Aanvang: 19.30 uur.

Actie voor de Voedselbank

De Oude Blasiuskerk in Delden is zaterdag ook het toneel van een actie voor de Voedselbank. Tussen 10.00 en 14.00 uur is de kerk open en kunnen mensen eetbare producten inleveren voor de Voedselbank, die het kunnen uitdelen aan huishoudens die in financiële problemen zitten en het hard nodig hebben. Mede met de opbrengst van de actie in de Oude Blasius worden voedselpakketten samengesteld voor de feestdagen en de eerste maanden van het nieuwe jaar. In de toren van de kerk staan permanent manden waar producten kunnen worden gedoneerd.

Postzegel/verzamelbeurs in Markelo

In de socuruimte van Sporthal De Haverkamp houdt ‘De Verzamelaar’ afdeling Noordoost Nederland een verzamelbeurs. Verzamelaars van postzegels, munten en andere zaken kunnen er van 10.00 tot 15.00 uur terecht. Er is de mogelijkheid om u postzegels en munten gratis te laten taxeren en eventueel te verkopen. De toegang is gratis.

Kroamschudd’n in Hengevelde

Rondom de kerk van Hengevelde wordt zondag vanaf 17.00 uur weer Kroamschudd’n in Hengevelde gehouden. Met een historische kerstwandeling van zo’n 800 meter langs sfeervol verlichte bijbelse taferelen. Met als hoogtepunt een levende kerststal. Aan het einde van de wandeling is er een kerstmarkt op het Hofteplein met kramen en een hapje en een drankje.

Kerstliedjes meezingen met Ditis Goorus in De Reggehof

Het smartlappenkoor Ditis Goorus treedt zondag met een kerstrepertoire op in De Reggehof: om 13.00 en om 14.30 uur. Bekende kerstliedjes worden afgewisseld met wintersongs. Meezingen wordt van harte aanbevolen. De foyer van De Reggehof is de hele middag open voor een drankje en ontmoeting.