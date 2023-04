Persoonlijke verhalen van vermoorde Joodse inwoners uit Goor straks ter plekke te lezen op je mobiel

Schuttersfeest in beeld Van het verdedigen van kastelen tot naalden in je bier: Diepenheim­se Schutterij schrijft 100 jaar geschiede­nis (maar eigenlijk is het langer)

Iedereen kent het Schuttersfeest Diepenheim van de uitruk van de Schutterij: het idyllische tafereel op de laatste zaterdagmiddag van september. Refererend aan de rijke historie van schutterijen die in en rondom Diepenheim bestonden. Maar wie Schuttersfeest Diepenheim zegt, zegt ook Volksspelen, klepperen door de straten, kermis, straattheater en dorpscabaret. En natuurlijk de gezelligheid in de feesttent. Dit jaar is een heel bijzondere voor de leden van de Schutterij: zij vieren hun 100-jarig bestaan.