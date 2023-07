Poolse vrouw wijkt uit voor dier en rijdt met auto Twentekanaal in

Visboer Gerrit den Drijver ziet zijn naam na 60 jaar verdwijnen: ‘Op een dag word je gevangen door de tijd’

Zijn vader, gefusilleerd in de oorlog, was venter, hijzelf ook. Zestig jaar geleden trad Gerrit den Drijver in zijn voetspoor met de verkoop van vis in en rond zijn geboortedorp Vriezenveen. Zijn naam werd een begrip in Twente. Tot 1 juli , de dag waarop zijn oude bedrijf werd verkocht. „De een verdwijnt, de ander komt. Zo is het leven.”