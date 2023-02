Proost! In Goor geen Vrijmibo op de zaak, maar aan de keukentafel bij mensen die een verzetje kunnen gebruiken

Welkom, welkom, kan ik jullie jas aannemen? Henk Slot staat al bij de poort te wachten op zijn bezoek deze vrijdagmiddag. Op de stoep staan de Goorse ondernemers Henri Tijhuis en Paul Reef. Kennen doen ze elkaar niet of misschien alleen van naam en gezicht. Maar daar komt vanaf nu verandering in. Want Tijhuis en Reef sluiten vandaag hun werkweek af met een borrel aan de keukentafel van het echtpaar Slot.

Onder de noemer ‘VrijmiGOAL’ worden Goorse werknemers door Paul Gelen van de Stichting GOAL gekoppeld aan mensen die om welke reden dan ook wel wat leven in de brouwerij kunnen gebruiken. Vrijdag voor de allereerste keer, maar de bedoeling is dat dat vaker gaat gebeuren. Nu in Goor, later wellicht in heel Hof van Twente. En het allerliefst zou Paul Gelen zijn initiatief uitrollen over heel Twente.

„Er zijn veel bedrijven die op vrijdagmiddag iets eerder stoppen met werken om vlak voor het weekend met elkaar gezellig bij te kletsen met een wijntje, biertje of fris. De zogenaamde Vrijmibo. De VrijMiGOAL gaat net even wat verder”, legt Gelen uit. „Werknemers brengen samen met een collega en gewapend met een goedgevulde borreltas op de vrijdagmiddag een bezoekje aan mensen die daar behoefte aan hebben. Dit contact hoeft zich niet per se te beperken tot alleen borrelen en kletsen, maar je zou ook een stukje kunnen wandelen, een spelletje spelen, iets lekkers bakken, noem maar op.”

Quote Mensen kwamen in het begin nog wel langs, maar je ziet ze steeds minder Henk Slot

Mantelzorg

Henk Slot is mantelzorger voor zijn vrouw Marianne die aan alzheimer lijdt. Henk zorgt 24 uur per dag voor haar. En alhoewel hij niet anders zou willen - de gedachte dat zijn geliefde naar een verzorgingstehuis zou verhuizen is onverdraaglijk - is dat zwaar. Niet alleen wat betreft de dagelijkse zorg, maar ook vanwege de beperkingen die het voor Henk persoonlijk met zich meebrengt. Spontaan erop uit kan eigenlijk niet meer. En bezoek droogt langzamerhand op. „Mensen kwamen in het begin nog wel langs, maar je ziet ze steeds minder. Ze vinden het gedrag van Marianne lastig om mee om te gaan”, schetst Henk zijn situatie.