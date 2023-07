Chalets geplaatst voor nieuwe opvangloca­tie Oekraïense vluchtelin­gen in Haaksber­gen

Op de hoek van de Goorsestraat en de Westsingel in Haaksbergen is een begin gemaakt met de inrichting van de tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op het basketbalveldje. Er zijn zes chalets geplaatst. In principe voor maximaal drie jaar.