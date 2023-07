Regenbuien, maar soms ook zon in Hof van Twente vandaag

Uitstel of niet: massale belangstel­ling voor zoutdebat Haaksber­gen dat meteen in onenigheid ontaardt

Voor een overvolle publieke tribune heeft politiek Haaksbergen in een geprikkelde sfeer slechts drie kwartier gedebatteerd over de zoutwinning. Na een ultrakorte discussie werd het beladen item van de agenda gehaald. Het besluit over de acht zoutlocaties werd zoals verwacht uitgesteld.