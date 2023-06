Ron (44) en Glenn (37) zorgen voor huiskamergevoel bij d’Olde Smidse in Goor

Haaksber­gen houdt miljoenen over, maar laat het niet breed hangen

Ruim 8 miljoen euro in de plus: het zijn ‘mooie cijfers’ die het huishoudboekje van de gemeente Haaksbergen over 2022 laat zien. „Toch is voorzichtigheid op zijn plaats. We hebben nog de nodige gaten te dichten”, zegt wethouder Johan Niemans.