Slangenbeek als het Sardinië van Hengelo: de dokter gaat het helemaal anders aanpakken

Oud-Born­se vervult met haar muurge­dicht in Hengelo haar eerste wens, nu de tweede nog

HENGELO/BORNE - Zo zijn gedichten bedoeld: om midden in het jachtige leven even bij stil te staan. Dichter en columnist Ellen Deckwitz heeft dat met het vijfde muurgedicht in de Hengelose binnenstad letterlijk genomen. Nu hopen dat haar tweede wens nog een keer uitkomt.

19 december