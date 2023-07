Sterk NAC wint oefenduel van OFI Kreta en ontdekt nieuwe rechtsbuiten

HET WOORD Het favoriete woord van Jeanique Koedijk: ‘knooin’, de kunst van creatief prutsen

Het Nederlands en het Twents zitten vol met bijzondere woorden. Sommige zijn even mooi als zeldzaam, en soms dreigt een woord in de vergetelheid te raken. Verslaggevers van Tubantia schrijven op deze plek over hun favoriete woord.