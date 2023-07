Stralend zonnig weer in Hof van Twente vandaag

MET VIDEO Tukkers trots op prijs voor ‘onze’ krentenwegge: ‘Kozak is de volgende’

Carnaval was het al, net als carbidschieten en midwinterhoornblazen. Vanaf deze week is ook de Twentse krentenwegge officieel immaterieel erfgoed. Maakt dat Tukkers trots? En welke traditie moet ook vereeuwigd worden? Verslaggever Joost Dijkgraaf vraagt het op straat in Weerselo.