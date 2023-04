SV Delden verliest, maar is tóch kampioen van de vierde klasse: ‘We waren erg stabiel en fit’

Dinkelland hield onterecht boer tegen die varkensbe­drijf in Weerselo wilde, varkenshou­der krijgt geld van gemeente

Hoeveel geld ermee gemoeid is? Dat is nog de grote vraag. Feit is wel dat varkenshouder Munsterhuis uit Saasveld recht heeft op een forse schadevergoeding van de gemeente Dinkelland omdat die de vestiging van het varkensbedrijf aan de Hondeveldsweg in Weerselo heeft tegengehouden. Onterecht.