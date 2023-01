Twents stel leeft buitenlandse droom op olijvenfarm in Italië: ‘Iedere dag lunchen met pasta’

Ik vertrekMARKELO/MOLISE - Het lijkt een aflevering van ‘Ik vertrek’. En het contrast kan eigenlijk niet groter. Waar Dré Kraak (61) vroeger in de cockpit van een F-16 in een fractie van een seconde beslissingen op leven en dood moest nemen, is het leven voor hem en zijn partner Ingrid Schouten (64) sinds hun prepensioen stukken relaxter.

Acht maanden per jaar leven Dré en Ingrid in Molise, Italië. Waar zij tussen Puglia en Abbruzzo in Montenero di Bisaccia een huisje bezitten met een lap grond met daarop 150 olijfbomen. De olijven verwerken ze tot olie en brengen ze aan de man in Nederland. „We leven letterlijk ‘la dolce vita’. Iedere dag lunchen met pasta en een glas wijn. Doen we als we hier in Nederland zijn nooit.”

Boshuisje

Dat ‘hier’ is een ‘boshuisje’ op Buitencentrum Hessenheem in Markelo zoals het stel hun Nederlandse onderkomen liefkozend noemt. „Ook nog maar sinds drie jaar. We woonden in Alphen aan de Rijn, maar met het oog op de toekomst zochten we iets gelijkvloers”, vertelt Dré. „Een vriend van ons ging tijdelijk wonen op een vakantiepark. Zo kwamen we op het idee daar eens naar te kijken. We hebben verschillende parken bezocht, Hessenheem sprong er met kop en schouders bovenuit. Rust en ruimte. Dat doet iets met je hoofd. In Italië hebben we dat, maar ook hier in Markelo.”

Voor 30.000 euro een vakantiehuis

Dat huis in Italië was er overigens al eerder, Dré kocht het vijftien jaar geleden voor de schamele som van 30.000 euro. „Het was een oude en vervallen schuur. Maar in de loop der jaren bouwden we het schuurtje om tot huis, inclusief openslaande deuren en een zonneterras waar we om 6.00 uur ’s ochtends van onze koffie genieten.”

„Aanvankelijk deden we niet veel met de olijfbomen op de hectares die erbij zaten. Het plukken van de olijven hadden we uitbesteed. De boer die dat deed gaf ons ieder jaar olie, vijftig liter voor eigen gebruik. Tot ik kon stoppen met werken, in 2019. Toen hebben we tegen de boer gezegd dat we het zelf wilden doen. Ineens waren we olijvenboeren.”