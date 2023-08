Uitgestrekte wolkenvelden, amper zon in Hof van Twente vandaag

Bijzonder gezicht: slechts twee muren resteren nog van voormalige hotel Veldman in Denekamp....

Het is een surrealistisch beeld op de hoek van de Grotestraat en Vledderstraat in Denekamp. Van het voormalige hotel Veldman staan alleen twee buitenmuren nog. De rest van het pand waarin later onder meer café Maddog was gehuisvest, is gesloopt.