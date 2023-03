Vergiftigde eiken in Delden worden thuis voor spechten en vleermuizen

Toch worden de eiken niet helemaal verwijderd. De stam blijft namelijk behouden zodat deze kan dienen als onderkomen voor onder andere spechten en vleermuizen.

Gaten en chemische stof

De zeker 60 jaar oude bomen in de groenstrook tussen het Fluitekruid en de Sleutelbloem maken deel uit van groep van 25 en staan op de lijst met monumentale bomen in de Hof van Twente. In 2021 of 2022 heeft iemand verschillende gaten geboord in de stamvoet en daar vermoedelijk een chemische stof ingegoten. Het gevolg is dat de bomen langzaam sterven.

Rigoureus snoeien

De gemeente heeft de afgelopen periode laten onderzoeken of één of meerdere bomen nog levensvatbaar zijn. Maar dat blijkt niet het geval. Wel is het ‘kandelaberen’ van de bomen een optie. Door het rigoureus snoeien van de kruinen worden de eiken niet gered, maar kunnen ze nog wel een tijd blijven staan. Er wordt op deze manier voorkomen dat de omgeving onveilig wordt door vallende takken en de stammen kunnen dienst doen als thuis voor verschillende diersoorten.

‘Jammer dat iemand bomen schade toebrengt’

Over de persoon die verantwoordelijk is en de eventuele motieven willen de buurtbewoners en de gemeente niet speculeren. „In de Hof van Twente hebben we veel aandacht voor het belang van bomen voor een gezonde leefomgeving”, zo gaf een woordvoerder eerder aan. „Het is dan heel jammer dat iemand deze bomen schade toebrengt.” Er is wel aangifte gedaan bij de politie, maar die laat weten zonder bewijs niets te kunnen beginnen.