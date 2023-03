Wat als je lezen geen klap aan vindt? Twentse bijlesjuf Laura helpt, en dit is hoe

Want regelmatig lezen - iedere dag minstens een kwartier - is hartstikke belangrijk, benadrukt Laura. „Het verruimt het denken, je leert anderen beter begrijpen. Het bevordert leesvaardigheid, taalontwikkeling, tekstbegrip. De woordenschat wordt er mee vergroot. Goed kunnen lezen betekent ook beter meekomen in de klas, en later in de maatschappij. Je begrijpt ook andere vakken beter en dat zorgt weer voor meer zelfvertrouwen. En uiteindelijk ook meer plezier in het lezen van een boek.”