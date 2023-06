Wibi Soerjadi is terug met een nieuwe reeks tuinconcerten in Diepenheim (en jij maakt kans op gratis kaartjes)

Ligfietser zwaarge­wond na ongeluk in Ambt Delden, traumaheli ter plaatse

Een ligfietser is maandagochtend zwaargewond geraakt na een ongeluk op de Torendijk in Ambt Delden. De man kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een auto op de weg. Een traumahelikopter is ter plaatse gekomen, waarmee de gewonde naar het ziekenhuis is gebracht.