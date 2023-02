Zo vond Anneke (68) uit Markelo haar nieuwe Valentijn: ‘De eerste keer dacht ik: waar ben ik aan begonnen?’

Dennis (44) uit Hengelo redt beroemdste bowling­baan van de stad: ‘De ziel van Yip’s blijft’

Het had niet veel gescheeld of Yip’s aan de Oude Molenweg had er niet meer gestaan. Gelukkig is het beroemde snooker-, darts- en bowlingcentrum gered. Met dank aan Dennis en Peter, de nieuwe exploitanten. „De ziel van Yip’s blijft. Daar kom ik niet aan.”