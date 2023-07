Meisje bekneld in speeltoe­stel op school­plein in Juliana­dorp, brandweer bevrijdt haar uit benarde positie

Op het buitenspeelplein van de basisschool Prinses Margriet, lokatie De Stek aan de Middelzand in Julianadorp, is dinsdagochtend een leerling in de problemen geraakt op een speeltoestel. Het meisje zat beklemd. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad.