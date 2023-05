Het wordt iets warmer in Hollands Kroon

met speelbare quiz Quizfanaat? Deze Enschedeër kent alle geheimen, en alle antwoorden...

Hij mag dan geen Robert ten Brink of Caroline Tensen heten, toch is Tom Kuijpers (47) uit Enschede óók een bekende quizmaster. Deze Twentse ‘pubquizkoning’ bedacht een kwart miljoen vragen en presenteert in het hele land. Wat zijn de geheimen van een perfecte pubquiz? „Dat wauwgevoel, dat is het allermooiste”, zegt-ie.