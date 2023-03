Leeuwin uit oorlogsgebied Oekraïne naar opvang in Nederland

Goudschat van tien eeuwen oud gevonden in Opmeer, vrijdag te zien in Leiden

Twee paar gouden oorhangers en twee stroken bladgoud uit de 11de eeuw en 39 zilveren munten uit de 13de eeuw: dat was de bijzondere vondst die een amateurarcheoloog deed bij het West-Friese plaatsje Hoogwoud (nu gemeente Opmeer) met behulp van een metaaldetector. Vanaf vrijdag zijn de eeuwenoude objecten te bewonderen in Leiden, waar Het Rijksmuseum van Oudheden de archeologische vondst in bruikleen heeft.