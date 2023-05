Overwegend bewolkt weer in Hollands Kroon vandaag

Verkenner adviseert coalitie van BBB, VVD, PvdA en GroenLinks in Noord-Hol­land

Ankie Broekers - Knol die na de Provinciale Statenverkiezingen als verkenner aan de slag ging in Noord-Holland adviseert te onderzoeken of een coalitie van BoerBurgerBeweging (BBB), VVD, PvdA en GroenLinks mogelijk is. De vier partijen moeten zich in eerste instantie gaan richten op de hoofddossiers stikstof en natuur als onderdeel van het landelijk gebied, wonen, klimaat en financiën, staat in het woensdag gepresenteerde advies.