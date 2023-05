RKEDO 1 verliest na negen ongeslagen wedstrijden van Flevo 1

Verdachte moord Sint Pancras 'handelde in een waas’

Een 76-jarige man die ervan wordt verdacht begin dit jaar in Sint Pancras (Noord-Holland) ondernemer en oud-gemeenteraadslid Henk Vroegop (79) om het leven te hebben gebracht, zegt dat hij in een opwelling heeft gehandeld. “Ik heb dit nooit gepland, ik handelde in een waas”, zei Trevon L. maandag tijdens een voorbereidende zitting bij de rechtbank in Haarlem.