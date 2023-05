Vandaag kans op regen in Hollands Kroon

Zeespiegel stijgt voor kust sneller door klimaatver­an­de­ring: ‘Sluit aan bij wereldwij­de ontwikke­lin­gen’

Een nieuwe rapportage van Deltares en het KNMI bevestigt dat de zeespiegel ook voor de Nederlandse kust steeds sneller stijgt. De laatste drie decennia steeg het waterpeil gemiddeld met 2,9 millimeter per jaar, becijferen de twee instituten in een rapport. Doordat de analysetechniek is verbeterd, kunnen ze dit nu met meer zekerheid zeggen dan voorheen.