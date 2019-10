‘1 miljoen euro voor artsen die kankerpatiënten doorverwijzen’

Aangeboden door de Volksbank Minder kans op schulden door jong met geld om leren gaan

29 oktober Kinderen die niet goed met geld leren omgaan, hebben later twee keer zo vaak betalingsachterstanden. Daarom is het van groot belang om kinderen al jong financiële vaardigheden bij te brengen, juist in dit digitale tijdperk waarin geld een stuk minder zichtbaar is. Toch is dit geen verplichte lesstof in het basisonderwijs. Daarom biedt de Volksbank gratis lesmateriaal aan over dit belangrijke onderwerp.