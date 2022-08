1 september in verkoop: tien duurzame woningen in De Nieuwe Vogelbuurt

De Nieuwe Vogelbuurt bestaat uit de deelplannen De Broedvogel, De Zangvogel en De Goudvogel. Elk deelplan heeft een eigentijdse en unieke uitstraling. De Broedvogel is inmiddels volledig bewoond en binnenkort wordt ook de sleutel van de laatste woningen in De Zangvogel aan de nieuwe bewoners overhandigd. De Goudvogel vormt het laatste deelplan in deze gewilde en kindvriendelijke wijk. In deze wijk woon je ruim en in het groen, waarbij de Parkwoningen een prachtig uitzicht bieden over de groene Kindervallei. Alle voorzieningen zijn bovendien dicht bij huis: sportscholen, winkelcentra en kinderopvangen vind je op loopafstand. Ook het bruisende centrum van Vlaardingen bevindt zich op een fietsafstand van tien minuten.

Woningaanbod

Volledig scherm De Goudvogel bestaat uit vijf ruime woningtypes, waarbij de prijzen variëren van € 495.000,- tot € 695.000,- V.O.N. De woningen hebben 3, 4 of 5 slaapkamers in de basis en variëren tussen de 120m² en 165m². Ook beschikt een aantal woningen over een parkeerplaats op eigen terrein. De woningen uit fase 2 beschikken over een heerlijke tuin op het zuidwesten. Bekijk alle woningtypes op denieuwevogelbuurt.nl.

Start Verkoop Evenement

Vanaf 1 september is het mogelijk om in te schrijven op een woning uit fase 2 van De Goudvogel via de accountomgeving op de website. Geïnteresseerden zijn op 1 september van harte welkom tijdens het Start Verkoop evenement voor meer informatie over de beschikbare woningen in De Goudvogel.

Locatie: Meerkoetstraat 14, 3136 HB, Vlaardingen

Tijdstip: 17.30 – 19.00 uur

Duurzame woningen

Door het gebruik van slimme installaties zijn de woningen in De Goudvogel gasloos en energieneutraal. De woningen zijn voorzien van een bodemwarmtepomp, die de warmte en koude uit de bodem onttrekt en zorgt voor vloerverwarming –en koeling. Daarnaast beschikken de woningen over triple glas, balansventilatie en zonnepanelen, wat zorgt voor een lagere energierekening.

Fundament Advies

Fundament Advies helpt bij het verkrijgen van het ‘Certificaat Financiële Haalbaarheid’. Deze is nodig om een woning in De Goudvogel te kopen. Neem contact op met Fundament Advies (010 460 89 00) voor meer informatie over de maandlasten van een woning in De Goudvogel. Dit adviesgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Inschrijven

Interesse in het kopen van een woning in De Goudvogel? Bekijk het aanbod en schrijf je in via denieuwevogelbuurt.nl. Voor vragen: neem contact op met verkoopcoördinator Petra Kneppers van Dura Vermeer (06 5359 96 15) of Lonneke Cramer van TW3 (010 3007117).