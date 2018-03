6 tips om je privacy op Facebook (een beetje) te beschermen

VIDEODeze week kon je via een artikel op deze site precies zien wat Facebook allemaal van je weet. Van foto’s tot video’s en privéberichten, echt álles houdt Facebook over jou bij. In de video hierboven wordt uitgelegd hoe je zelf inzage kunt krijgen in jouw 'dossier'. Zie je daarin zaken waarvan je helemaal niet wilt dat Facebook het van je weet? Hier 6 tips hoe je je privacy een beetje kunt beschermen.

1. Je advertentievoorkeuren beheren

Door je klik- en likegedrag in het verleden ben je door Facebook in een doelgroep geplaatst. Dit geldt ook voor klikgedrag buiten Facebook zelf. Als je je Facebookarchief hebt gedownload heb je kunnen zien welke advertenties aan je worden getoond. Wil je dit niet? Selecteer dan 'Je advertentievoorkeuren beheren' om de doelgroepen te zien waar je onderdeel van bent en die beïnvloeden welke advertenties je ziet op Facebook. Je kunt hier aanpassen van welke doelgroepen je een onderdeel bent.

2. Verwijder contacten

Was je verrast door alle namen en telefoonnummers in je Facebook archief? Dat kan goed kloppen, want het kan zomaar zijn dat je ooit via een mailadres of telefoonnummer dat je al jaren niet meer gebruikt ingelogd bent. Het is even graven, maar als je de contacten wilt verwijderen kan dat via deze link.

3. Ontkoppel je telefoonnummer van Facebook

Als je Facebook Messenger (de chatfunctie) op je mobiel hebt geïnstalleerd, is de kans groot dat je smartphone is gekoppeld aan de app en daardoor je actuele contactgegevens automatisch gedeeld worden. Wil je dit niet? Klik dan op het pijltje rechts bovenaan. Klik op Instellingen en kies voor Mobiel. Kies je nummer en klik op ‘Uit je account verwijderen’ .

4. Gebruik een nieuw mailadres

De kans is groot dat je ooit een koppeling hebt gemaakt tussen je mailadres en Facebook. Bijvoorbeeld door te kijken welke vrienden allemaal actief waren. Je zou er voor kunnen kiezen om een nieuw mailadres aan te maken, je oude te ontkoppelen en een nieuw mailadres waar je geen contacten hebt opgeslagen te koppelen aan Facebook. Lees hier hoe je dit doet.

5. Deel je locatie niet met Facebook

Als je akkoord hebt gegeven (en dat kan zomaar het geval zijn) weet Facebook waar je op dat moment bent en kunnen bedrijven je daarom advertenties laten zien. Maar het weet dus ook waar je gisteren op bezoek was. Wil je dit niet meer delen? Schakel dan locatietoegang voor de Facebook-app uit. Lees hier hoe je dit doet op de iPhone en hier hoe je dit kunt doen op je Android.

6. Like willekeurig een aantal pagina’s

Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, zul je steeds meer lokale politieke partijen in je tijdlijn zien. Als je een advertentie ziet, kun je rechtsboven op een pijltje klikken en de optie 'Waarom krijg ik dit te zien?' selecteren. Dan zie je dat een partij denkt dat je in een bepaalde doelgroep zit en waar je woont. Dit spelletje kun je een beetje verpesten door eens wat willekeurige pagina’s te liken en je woonplaatsen te veranderen naar Mexico-stad, bijvoorbeeld. Dan is nog steeds bekend dat je ‘ooit in Nederland woonde’, maar is het voor adverteerders al een stuk lastiger. Of like eens een aantal paar compleet willekeurige pagina’s. Dan zul je zien dat de getoonde advertenties plots heel anders worden.

Is het hierna allemaal opgelost?

Stel dat je nu enthousiast al je contacten en advertentievoorkeuren hebt aangepast, besef dan wel dat vanaf het moment dat je weer op Facebook komt, alles weer van voor af aan begint. En ook al is je telefoonnummer en je mailadres niet meer gekoppeld, in je archief zie je dat Facebook wel onthoudt dat die nummers ooit gekoppeld waren en bij jou hoorden. Waar je ooit geklikt hebt, is opgeslagen op de servers van Facebook en dat zal (ook als je de voorkeuren hebt aangepast) toch bewaard blijven. En op Facebook zelf is op basis van je netwerk ook wel heel veel over je te vinden. En denk je dat het op Instagram bijvoorbeeld beter is? Facebook is ook eigenaar van Instagram en WhatsApp! Als je geen digitale sporen wilt nalaten kun je het account verwijderen, maar vergeet niet dat Google en veel websites ook heel veel van je weten op basis van het zoekgedrag. En als op een website een 'vind ons leuk'-knop zit, weet Facebook alsnog dat iemand met jouw ip-adres op de site is geweest.

Het downloaden van het archief is niet nieuw, Facebook biedt deze opties al 5 jaar. Het archief is een transparant inkijkje in je gegevens en vergeet niet: je bent zelf ooit akkoord gegaan met de voorwaarden.

