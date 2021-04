75 jaar AD: van vier pagina's onder ‘Woeste Willem’ naar 3,5 miljoen bezoekers per dag

Hij werd 103 jaar oud. En tot op het laatst bleef Willem Pluygers –‘Woeste Willem’ – betrokken bij zijn Algemeen Dagblad. ,,Als ik de krant van de deurmat pakte, vroeg Willem altijd of de bezorging goed was gegaan’’, zegt zijn weduwe Hetty Pluygers-Dalstra nu. ,,‘Ja hoor’, antwoordde ik dan, ‘hij was keurig op tijd’. Mooi, zei Willem, want daar was De Telegraaf vroeger altijd veel beter in dan wij. En hij informeerde ook steevast of er ‘genoeg dooien’ waren, dan moest ik kijken of er veel rouwadvertenties in de krant stonden. Als ik dat bevestigde, zei hij: ‘Mooi, dat is goed voor de omzet’.’’