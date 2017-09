Abonnement met mobieltje? Even Tiel bellen

Wachten tot je mobiele abonnement afloopt, is als kruisjes op de kalender zetten tot pakjesavond. De (twee) jaarlijkse verlenging bij je telecomprovider betekent dat je weer een nieuwe smartphone kunt uitzoeken.



Maar dat cadeautje komt tegenwoordig zonder gezellig pakpapier. De Hoge Raad bepaalde drie jaar geleden dat een 'gratis' toestel bij je abonnement hetzelfde is als koop op afbetaling. Wil je zo'n toestel voor een of twee tientjes per maand onderdeel maken van je abonnementskosten, dan wordt dat gezien als lening en krijg je een BKR-registratie. Die regeling ging in mei dit jaar in.



Zo koos Marina (35) uit Utrecht bij verlenging van haar abonnement voor een Samsung Galaxy S7. ,,Niet de nieuwste of duurste, maar wel een goeie.'' Aan de balie van de telefoonwinkel kreeg ze de vraag of ze bezwaar had tegen een BKR-registratie. ,,De verkoper zei dat ik het bedrag boven de 250 euro ter plekke kon afrekenen om onder die grens te blijven en registratie te vermijden.''



Dat heeft ze maar gedaan, toch wat beducht voor registratie bij de BKR. ,,Dat komt vooral door onwetendheid over de gevolgen ervan'', verklaart Marina. ,,Toen we vijf jaar geleden een huis kochten, werd ons verteld dat het niet hebben van een BKR-registratie veel gedoe scheelde. Ik dacht: laat ik dat maar voorkomen.''

Schulden

Quote Zo'n 93 procent van de consumenten staat zonder problemen geregistreerd bij de KBR Robert Dörr, BKR Marina is beslist niet de enige die er zo over denkt. Zo'n BKR-registratie schrikt af. Want sta je dan niet officieel te boek als iemand met 'schulden'? Dat is te kort door de bocht. Want wat Marina - en velen met haar - zich niet realiseert, is dat ze hoogstwaarschijnlijk één van die tien miljoen Nederlanders is die al in Tiel geregistreerd staan. Simpelweg omdat ze bij hun bank rood mogen staan of een creditcard hebben.



,,Het gaat in de basis altijd om een positieve registratie'', legt Robert Dörr, woordvoerder van Bureau Krediet Registratie uit. ,,Verreweg de meeste consumenten, zo'n 93 procent, zijn zonder actuele problemen geregistreerd. Een positieve registratie betekent juist dat geldverstrekkers graag zaken met je doen. Mensen met leenervaring scoren bij een kredietaanvraag zelfs beter dan consumenten die niet bij BKR bekend zijn.''



Pas als iemand zijn lening niet aflost, kan sprake zijn van een negatieve registratie. Daarvoor moet wel meer aan de hand zijn dan een vergeten telefoonrekening. Er gaan diverse herinneringen en aanmaningen overheen. Dörr: ,,Het melden van achterstanden moet niet te laat gebeuren maar ook niet te vroeg, om iemand niet onnodig te stigmatiseren als wanbetaler. Ervaring leert dat als een consument drie termijnen achterstand heeft, de kans op herstel van normaal betaalgedrag snel afneemt. Dan is er dus echt iets aan de hand.''

Providers

Het BKR is in 1965 opgericht om de risico's voor kredietverstrekkers te beheersen en te voorkomen dat consumenten leningen aangaan die zij eigenlijk niet kunnen betalen. Zo wordt de maximale hoogte van je hypotheek mede bepaald door leningen die je hebt lopen. Door de nieuwe wetgeving zijn nu ook providers als KPN, Vodafone en T-Mobile kredietverstrekker als je een nieuw mobieltje maandelijks aflost. Sinds 1 mei 2017 moeten ze voldoen aan de Wet op het financieel toezicht (Wft). Als je meer dan 250 euro leent voor een nieuw toestel, dan meldt de provider je persoonsgegevens en kredietgegevens aan bij het BKR.



Die kredietgegevens zijn het soort contract, het bedrag, de ingangsdatum en de verwachte einddatum. De duur van het abonnement speelt geen rol: ook een meerjarige deal wordt geregistreerd als de afbetaling meer dan 250 euro bedraagt. ,,Zodra het krediet volledig is betaald, wordt het afgesloten bij het BKR. Daar worden de gegevens nog vijf jaar bewaard'', licht Rick Janse Kok van T-Mobile toe. Wat als het misgaat met de aflossing? ,,Volgens de reglementen moeten wij zestig dagen na de eerste misgelopen aflossing een melding maken bij het BKR."

Alternatieven

Wil je registratie vanwege een nieuw mobieltje voorkomen, dan zijn er drie mogelijkheden: een goedkoper toestel nemen, het bedrag boven de 250 euro direct afbetalen of een sim only-abonnement afsluiten. ,,Het is nog moeilijk vast te stellen welke invloed de nieuwe wetgeving op het koopgedrag heeft'', zegt Janse Kok. ,,We zien al wat langer een stijging van sim only, maar dat kan ook het gevolg zijn van onze aanbiedingen.''

Wie wil weten hoe zijn registratie eruitziet, kan met BKR in Tiel bellen, of de gegevens via bkr.nl opvragen. Dat kost 4,95 euro voor een eenmalig overzicht per post of 12,50 euro voor een jaarabonnement om je gegevens online in te zien. In dat laatste geval zie je ook wie jouw registratie heeft bekeken. Heb je al een negatieve registratie, dan kan dat gevolgen hebben bij aanschaf van een nieuwe telefoon.

Dörr: ,,Telecomaanbieders moeten bij kredieten vanaf 250 euro een brede inkomens- en lastentoets uitvoeren. De BKR-toets is daar onderdeel van. Ook wordt gevraagd naar inkomen, gezinssamenstelling en vaste lasten.''

Op basis van dat 'totaalplaatje' kunnen providers de aanschaf op afbetaling weigeren. Maar, zegt Dörr: ,,Een negatieve registratie is op zichzelf niet genoeg grond voor afwijzing. Providers mogen zich niet verschuilen achter het BKR alleen.''

Goed om te beseffen: die provider komt veel over je te weten als je kiest voor een telefoon op afbetaling. Hij krijgt inzicht in je bestaande registratie en in je inkomen, gezinssamenstelling en vaste lasten. Dat is voor velen wellicht een hogere drempel dan een BKR-registratie.